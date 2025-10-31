“Le di clonazepam para que se muera”: la escalofriante confesión de la madre que mató a su hija de 9 años en La Banda

Su abuelo fue a levantarla para llevarla a la escuela y la encontró sin vida sobre la cama. “Le tapé la boca así”, y con sus manos sobre la nariz ejemplificaba la maniobra, dijo a uno de los investigadores.

Hoy 09:32

Un supuesto caso de filicidio conmociona a La Banda. Una joven madre —identificada como María de los Ángeles, de 32 años— habría confesado ante los investigadores que le dio clonazepam a su hija de 9 años y que luego la asfixió.

El hallazgo se produjo cerca de las 8 de la mañana, cuando Néstor Roger Russo (70) fue a levantar a su nieta para llevarla a la escuela y la encontró sin vida sobre la cama. Junto a la menor estaba su madre, sentada en un sillón. Pasó la noche frente al cadáver.

“Le di clonazepam para que se muera”, dijo la mujer a los paramédicos que arribaron al domicilio, según el parte oficial. Luego, ante los fiscales, volvió a describir la maniobra: “Le tapé la boca así”, y con las manos sobre la nariz simuló la asfixia.

Personal de la Comisaría 13 y peritos del Departamento de Homicidios trabajaron en la escena, ubicada en calle Irigoyen, barrio Palermo. En el lugar intervino la Unidad Fiscal Banda con la Dra. Natalia Saavedra, el Dr. Mariano Gómez y el Dr. Álvaro Yagüe.

Los investigadores secuestraron en la habitación: dos blíster de clonazepam, un vaso con rastros de líquido, peluches, la funda de almohada con manchas y el teléfono celular de la menor. También hallaron medicamentos de uso familiar en distintas habitaciones.

Por disposición de la fiscal Saavedra, la acusada fue trasladada a la Alcaidía de Mujeres y quedará alojada allí hasta ser evaluada por un psiquiatra forense. Fuentes judiciales indicaron que la joven habría sido diagnosticada con esquizofrenia y que, según la familia, había interrumpido su tratamiento hace aproximadamente dos años.

La autopsia, que se realizará hoy en junta médica, será determinante para establecer si la muerte se produjo por intoxicación por clonazepam o por asfixia mecánica. El médico policial Dr. Diego Costillas informó que el cuerpo se encontraba en posición de cúbito dorsal, sin signos de violencia recientes y con rigidez cadavérica completa; la data de muerte estimada fue entre seis y ocho horas.

Además, se tomaron muestras de uñas y de distintos tejidos para determinar si la menor intentó defenderse y para correlacionar presencia de fármaco en sangre y tejidos. Los peritos realizarán pruebas toxicológicas que podrían tardar varios días.

El drama familiar se profundiza: los abuelos —quienes convivían con madre e hija— dijeron que la joven escuchaba voces y que la convivencia era tensa. “Por las noches no dormíamos. Ella se aparecía a la madrugada y decía que escuchaba voces y veía cosas”, relataron. Días atrás, según la familia, la mujer había mostrado conductas agresivas; en una oportunidad prendió fuego a un teléfono que le había regalado su madre.

La Fiscalía trabaja ahora en la obtención de pruebas científicas y en la evaluación psiquiátrica de la imputada para definir su situación procesal.