Excarcelan al gendarme que mató de un disparo a joven que ingresó a robar a su casa

Así lo confirmó en diálogo con Radio Panorama el abogado defensor Marcelo Castillo Gioja. "Es un avance muy importante porque la magistratura entiende que no están dadas las condiciones para un homicidio simple", explicó el profesional.

Este viernes, la Justicia concedió la excarcelación a Víctor Acosta, el gendarme retirado que mató de un disparo a Leo Sayago, un joven ladrón que ingresó a robar a su vivienda del barrio Misky Mayu.

Si bien durante la audiencia de hoy la fiscalía solicitó la prórroga de la detención domiciliaria de Acosta por otros 15 días, la defensa argumentó la legitima defensa de su integridad física y su familia, en consonancia con lo que establece el Código Penal.

En contacto con Radio Panorama el abogado defensor Marcelo Castillo Gioja puntualizó que la fiscalía entendía que existían "riesgos procesales latentes y que faltaban evidencias como el resultado final de la autopsia, testimonios y examenes psicológicos. Sin embargo, la magistratura no hizo lugar y ordenaron la excarcelación con una fianza de 500 mil pesos y ha dictado la falta de mérito".

"Es un avance muy importante porque el juez entiende que no están dadas las condiciones para un homicidio simple", señaló el abogado.