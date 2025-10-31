Genocidio en Darfur: la matanza en la ciudad de El Fasher se puede ver desde el espacio

Sudán. Las imágenes satelitales revelan fosas comunes y refuerzan las denuncias de limpieza étnica en medio del conflicto que enfrenta al ejército y las Fuerzas de Apoyo Rápido.

Hoy 10:55

Las arenas de Darfur vuelven a teñirse de sangre. Imágenes satelitales difundidas por el Humanitarian Research Lab de la Universidad de Yale confirmaron la muerte de más de 2.000 civiles en la ciudad de El Fasher, capital del estado de Darfur del Norte, en el oeste de Sudán. Según el informe, las matanzas fueron perpetradas por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar árabe acusado de crímenes de guerra y limpieza étnica.

El análisis detectó agrupaciones de cuerpos y extensas manchas rojizas compatibles con sangre, además de suelos removidos que podrían indicar fosas comunes. Yale concluyó que El Fasher atraviesa un “proceso sistemático e intencionado de limpieza étnica” contra comunidades africanas no árabes, mediante desplazamientos forzados, ejecuciones y destrucción de barrios enteros.

La ciudad había resistido un asedio de dieciocho meses antes de caer a fines de octubre, y era el último bastión del ejército regular en Darfur. Allí se refugiaban más de 250.000 desplazados. Tras la conquista, testigos relataron ejecuciones de mujeres, niños y ancianos, así como incendios y saqueos masivos. Videos verificados muestran a combatientes de las RSF celebrando la toma de la ciudad mientras insultan y golpean a civiles africanos. En una de las grabaciones se escucha la orden: “Matad a los Nuba”, en referencia a las tribus negras cristianas del sur y el oeste de Sudán.

Las RSF, lideradas por el general Mohamed Hamdan Dagalo —conocido como Hemedti—, están integradas por antiguos miembros de los Janjaweed, las milicias responsables del genocidio en Darfur entre 2003 y 2005. Expertos advierten que la historia se repite. “Lo que ocurre en El Fasher ya lo vimos en El Geneina: una campaña de genocidio étnico a gran escala”, sostuvo Cameron Hudson, exdirector para África del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos.

Organizaciones humanitarias denuncian que las RSF bloquean las rutas de huida y los corredores de ayuda, lo que agrava la crisis humanitaria. La ONU ha recibido numerosos reportes de ejecuciones sumarias, violaciones y torturas. Su alto comisionado, Volker Türk, alertó sobre un “riesgo creciente de crímenes étnicos y violaciones masivas”. En la misma línea, la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper, calificó los hechos como “un patrón sistemático de asesinatos, tortura y violencia sexual”.

El conflicto, que enfrenta al jefe del ejército, Abdel Fattah al-Burhan, con Hemedti desde abril de 2023, ya dejó más de 150.000 muertos y 14 millones de desplazados, según la ONU. La comunidad internacional mantiene llamados a un alto el fuego y a la apertura de corredores humanitarios, mientras la Unión Africana y Naciones Unidas insisten en que Sudán atraviesa la peor crisis humanitaria del planeta.

Con las imágenes satelitales que confirman las peores sospechas, el genocidio vuelve a golpear a Darfur. Y, una vez más, el mundo parece mirar hacia otro lado.