San Lorenzo recibe al líder Riestra, con el objetivo de asegurar su puesto en Playoffs

Desde las 19, en el Nuevo Gasómetro, el Ciclón se mide ante el Malevo que sueña con la Libertadores.

Hoy 11:24

Luego del parate por las elecciones legislativas, el fútbol vuelve al Bajo Flores con un choque que promete tensión y emociones. San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra desde las 19 en un encuentro decisivo para las aspiraciones internacionales de ambos, a falta de tres fechas para el cierre del Clausura. Mientras el local apunta a meterse en la Copa Sudamericana, el visitante quiere sostener su ilusión de ingresar a la Libertadores.

El panorama azulgrana está lejos de ser tranquilo. En la previa del duelo, el Ciclón sumó siete nuevas inhibiciones y alcanzó las doce en total, en medio de un caos institucional que no da respiro. Todo esto ocurre tras la escandalosa huida del presidente Marcelo Moretti en patrullero, el vencimiento del pedido de quiebra del fondo suizo, y una inminente reunión de Comisión Directiva que podría declarar la acefalía. En lo deportivo, Damián Ayude intenta sostener el rendimiento de un plantel juvenil, que esta tarde buscará reencontrarse con el triunfo. De jugar, Ezequiel Cerutti alcanzará los 200 partidos con la camiseta azulgrana.

Del otro lado, Deportivo Riestra vive un presente diametralmente opuesto. El equipo de Gustavo Benítez llega invicto hace nueve fechas y lidera la Zona B, consolidándose como una de las revelaciones del torneo. En el llamado “clásico de la cuadra”, el Malevo buscará sumar nuevamente para acercarse a su sueño copero y mantener la ventaja que le permite definir en casa durante los playoffs, donde acumula una racha sin derrotas en el Guillermo Laza desde mayo de 2024.