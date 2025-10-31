En vivo: San Lorenzo recibe al líder Riestra, con el objetivo de asegurar su puesto en Playoffs

Desde las 19, en el Nuevo Gasómetro, el Ciclón se mide ante el Malevo que sueña con la Libertadores.
Luego del parate por las elecciones legislativas, el fútbol vuelve al Bajo Flores con un choque que promete tensión y emociones. San Lorenzo recibe a Deportivo Riestra desde las 19 en un encuentro decisivo para las aspiraciones internacionales de ambos, a falta de tres fechas para el cierre del Clausura. Mientras el local apunta a meterse en la Copa Sudamericana, el visitante quiere sostener su ilusión de ingresar a la Libertadores.
