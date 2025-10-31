Unión le ganó a Newell’s, lo complicó en la pelea por la permanencia y es líder de la Zona A

Con gol de Agustín Colazo, el Tatengue se impuso por 1-0 en Rosario y se trepó a la cima, mientras que la Lepra no pudo levantar bajo la conducción de Lucas Bernardi, su nuevo DT y se complica en la pelea por la permanencia.

Hoy 23:50

Unión le ganó 1-0 a Newell’s en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 14 del Torneo Clausura, y quedó puntero en la Zona A con 23 puntos.

El gol lo convirtió Agustín Colazo, mientras que el arquero Matías Tagliamonte se lució con varias atajadas clave para mantener el arco del Tatengue en cero.

Con este resultado, el conjunto dirigido por Lucas Bernardi sigue anteúltimo con 11 unidades y, en la tabla anual, está 25° a seis puntos de la zona de descenso.