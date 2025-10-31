Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2025
Somos Deporte

En vivo: Lucas Bernardi debuta como DT de Newell’s ante Unión en el Coloso

Desde las 21.15, en el Marcelo Bielsa, la Lepra recibe al Tatengue por la fecha 14 del Torneo Clausura.

Hoy 21:43

La noche rosarina traerá emociones fuertes. Newell’s abre un nuevo ciclo con el debut de Lucas Bernardi como entrenador, en reemplazo de Cristian “Ogro” Fabbiani, quien dejó su cargo tras una floja campaña. Desde las 21.15, la Lepra intentará reencontrarse con la victoria ante Unión, que llega entonado y con la chance de ser líder momentáneo de la Zona A del Torneo Clausura.

