Rosario Central venció a Instituto en Córdoba y se adueñó de la punta de su zona del Torneo Clausura

La Gloria golpeó primero con gol de Córdoba pero el Canalla rubricó el 3-1 con Malcorra, un penal de Di María y Ovando para quedar arriba en el Grupo B aprovechando el traspié de Riestra.

Hoy 23:52

Ya clasificado a los playoffs y la Copa Libertadores, Rosario Central alcanzó los 30 puntos en el Grupo B del Torneo Clausura y aprovechó para quitarle la cima a Deportivo Riestra, que perdió con San Lorenzo, soñando con un primer lugar que le asegure la localía hasta semifinales. 

También abrochó el primer puesto en la tabla anual y con ello la disputa de la Supercopa Internacional. Para ello, venció por 3-1 en Córdoba a Instituto, que empezó arriba con gol de Jhon Córdoba pero luego sucumbió ante los tantos de Ignacio Malcorra, Ángel Di María de penal -para alcanzar a Ronaldo Martínez como artillero del torneo con siete conquistas- y el ingresado Ignacio Ovando. ¿La mala noticia? La preocupación por la lesión de Franco Ibarra.

