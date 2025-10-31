Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2025 | 23º
X
Somos Deporte

En vivo: Rosario Central de Di María enfrenta a Instituto en Alta Córdoba, para sostener su liderazgo

Desde las 21.15 el Canalla se mide ante la Gloria por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura.

Hoy 21:43
Rosario Central Instituto

El estadio Monumental de Alta Córdoba será escenario de un duelo atractivo por la fecha 14 del Torneo Clausura. Instituto y Rosario Central se miden con objetivos distintos: la Gloria necesita sumar de a tres para seguir en carrera por la clasificación a los playoffs, mientras que el Canalla, ya clasificado y con boleto asegurado a la Copa Libertadores 2026, quiere prolongar su invicto y sostener su liderazgo en la Zona B.

► HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Rosario Central Instituto Atlético Central Córdoba

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La carta de Cristina Fernádez de Kirchner que causó tensión en el gabinete de Kicillof
  2. 2. “Le di clonazepam para que se muera”: la escalofriante confesión de la madre que mató a su hija de 9 años en La Banda
  3. 3. No habrá paro de colectivos este viernes, pero está prevista una reunión clave en Trabajo
  4. 4. Excarcelan al gendarme que mató de un disparo a joven que ingresó a robar a su casa
  5. 5. Las acciones cierran el mes con alzas acumuladas del 140% y el riesgo país recortó un 45%
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT