En vivo: Rosario Central de Di María enfrenta a Instituto en Alta Córdoba, para sostener su liderazgo

Desde las 21.15 el Canalla se mide ante la Gloria por la fecha 14 de la Zona B del Torneo Clausura.

Hoy 21:43

El estadio Monumental de Alta Córdoba será escenario de un duelo atractivo por la fecha 14 del Torneo Clausura. Instituto y Rosario Central se miden con objetivos distintos: la Gloria necesita sumar de a tres para seguir en carrera por la clasificación a los playoffs, mientras que el Canalla, ya clasificado y con boleto asegurado a la Copa Libertadores 2026, quiere prolongar su invicto y sostener su liderazgo en la Zona B.

