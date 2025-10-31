Concejo Deliberante de Termas de Río Hondo eligió nuevas autoridades

Tras la votación de los ediles presentes, quedó conformado el cuerpo de autoridades, la cual tiene suma importancia, ya que Jorge Mukdise actual intendente, asumiría como diputado nacional.

Hoy 11:50

En la mañana de este viernes se llevó a cabo la Sesión Preparatoria N°1 del Concejo Deliberante de Las Termas de Río Hondo, en la que se procedió a la elección de las autoridades superiores del cuerpo legislativo.

La sesión estuvo presidida por el concejal Alberto Gómez, quien dio apertura formal al encuentro con la presencia de los ediles Dra. Paula Cánepa, Javier Saleme, Guillermo Robach, Alberto Gómez, Carolina Nieva, María Eugenia Aráoz, Dr. Fabián Parrado y Lic. Adriana Chávez.

Durante el desarrollo, el concejal Guillermo Robach propuso la siguiente fórmula para ocupar los cargos principales del Concejo:

Presidente: Dra. Paula Cánepa

Vicepresidente Primero: concejal Javier Saleme

Vicepresidente Segunda: concejal Carolina Nieva

Sometida la propuesta a votación, resultó aprobada con seis votos afirmativos (Robach, Gómez, Aráoz, Cánepa, Saleme y Nieva), mientras que los concejales Dr. Fabián Parrado y Lic. Adriana Chávez se abstuvieron, brindando el quórum necesario para el inicio de la sesión.

Esto tiene una especial relevancia, ya que desde el 10 de diciembre asumiría el mando del municipio de Termas de Río Hondo la Dra. Paula Cánepa de manera interina, tras la renuncia del actual intendente Jorge Mukdise quien asumirá su banca como Diputado Nacional.

Posteriormente, el presidente saliente Alberto Gómez tomó el juramento de estilo a las nuevas autoridades, quienes asumieron formalmente sus cargos.

Finalmente, a propuesta del concejal Guillermo Robach, se aprobó por unanimidad la moción de pasar a cuarto intermedio, a fin de continuar en los próximos días con la elección de las autoridades intermedias del cuerpo.

La sesión se desarrolló con total normalidad y sin incidentes.