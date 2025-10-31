Vélez de San Ramón y Dos Leones abren la tercera jornada del Torneo Regional

Se miden desde las 17 con el arbitraje de Gabriel Ordoñez (Liga Termense).

El fútbol vuelve a encender motores con la disputa de la fecha 3 del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) 2025/2026, certamen que reúne a los mejores equipos del interior del país en busca del ansiado ascenso al Federal A. En Santiago del Estero, 20 clubes serán protagonistas de una jornada intensa que se jugará entre viernes y domingo, repartida en distintas zonas y escenarios del territorio provincial.

El puntapié inicial será este viernes 31, cuando Vélez de San Ramón reciba a Dos Leones desde las 17:00, con el arbitraje de Gabriel Ordoñez (Liga Termense).

El elenco de Pablo Ávila llega como líder de la zona con 6 puntos tras dos triunfos, en tanto que Dos Leones. que acumula tres puntos, tras una victoria y una derrota.

La actividad continuará el sábado 1 de noviembre, con dos encuentros destacados:

Río Dulce vs. Gramilla , a las 17:00 , dirigidos por Franco Rodríguez (Liga Santiagueña).

, a las , dirigidos por (Liga Santiagueña). FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza, desde las 17:30, con Guillermo Infante como árbitro principal.

El cierre de la fecha llegará el domingo 2 de noviembre, con una nutrida agenda de choques en distintas canchas: