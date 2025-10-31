Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Vélez de San Ramón y Dos Leones abren la tercera jornada del Torneo Regional

Se miden desde las 17 con el arbitraje de Gabriel Ordoñez (Liga Termense).

Hoy 11:58
Vélez San Ramón

El fútbol vuelve a encender motores con la disputa de la fecha 3 del Torneo Regional Federal Amateur (TRFA) 2025/2026, certamen que reúne a los mejores equipos del interior del país en busca del ansiado ascenso al Federal A. En Santiago del Estero, 20 clubes serán protagonistas de una jornada intensa que se jugará entre viernes y domingo, repartida en distintas zonas y escenarios del territorio provincial.

El puntapié inicial será este viernes 31, cuando Vélez de San Ramón reciba a Dos Leones desde las 17:00, con el arbitraje de Gabriel Ordoñez (Liga Termense).

El elenco de Pablo Ávila llega como líder de la zona con 6 puntos tras dos triunfos, en tanto que Dos Leones. que acumula tres puntos, tras una victoria y una derrota.

La actividad continuará el sábado 1 de noviembre, con dos encuentros destacados:

  • Río Dulce vs. Gramilla, a las 17:00, dirigidos por Franco Rodríguez (Liga Santiagueña).
  • FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza, desde las 17:30, con Guillermo Infante como árbitro principal.

El cierre de la fecha llegará el domingo 2 de noviembre, con una nutrida agenda de choques en distintas canchas:

  • Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí)
  • Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF)
  • Central Córdoba de Frías vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF)
  • Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto)
  • Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF)
  • La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías)
  • Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías)

TEMAS Torneo Regional Federal Amateur

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. No habrá paro de colectivos este viernes, pero está prevista una reunión clave en Trabajo
  2. 2. “Le di clonazepam para que se muera”: la escalofriante confesión de la madre que mató a su hija de 9 años en La Banda
  3. 3. El tiempo para este viernes 31 de octubre en Santiago del Estero: muy agradable con 31ºC de máxima
  4. 4. El Gobierno nacional confirmó que el nuevo aumento en el precio del gas será del 7,20%
  5. 5. Cristina Kirchner apuntó contra Kicillof y calificó de “error político” el desdoblamiento electoral en Buenos Aires
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT