Tras una persecución, detuvieron en Añatuya a un peligroso delincuente con frondoso prontuario

El procedimiento fue concretado por efectivos de la Departamental 13, luego de que el sujeto asaltara a un vecino a punta de cuchillo y se diera a la fuga hacia una zona montuosa del barrio San Cayetano.

Hoy 21:19

Un violento hecho delictivo se registró durante la tarde de este lunes en la ciudad de Añatuya, donde un vecino fue asaltado a punta de cuchillo por un sujeto con antecedentes penales, quien posteriormente fue detenido tras una intensa persecución policial.

El episodio ocurrió alrededor de las 17 horas, en el barrio San Cayetano, cuando un hombre de apellido Cantos fue interceptado por un individuo identificado como Caballero, alias “Cata”, quien bajo amenazas de muerte con un arma blanca le sustrajo una riñonera con $89.300 en efectivo y un teléfono celular Samsung A06.

Tras el asalto, personal de la División Prevención de la Departamental 13 desplegó un operativo cerrojo en la zona. El sospechoso intentó escapar internándose en una zona montuosa, pero fue localizado entre la vegetación gracias al rápido accionar de los uniformados.

Al verse rodeado, el acusado intentó resistirse y continuar la fuga, aunque finalmente fue reducido y aprehendido por los efectivos. En presencia de dos testigos civiles, se realizó la requisa correspondiente, logrando recuperar la totalidad del dinero sustraído, el teléfono celular denunciado por la víctima y el cuchillo utilizado para cometer el ilícito.

Desde fuentes policiales indicaron que Caballero posee un amplio prontuario delictivo, por lo que su detención generó alivio entre los vecinos del sector.

El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Comunitaria N° 41, donde quedó a disposición de la Justicia, mientras que la víctima formalizó la denuncia penal correspondiente.