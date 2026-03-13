Impactantes videos e imágenes del desborde del Río Dulce en la costanera

La fuerte crecida del Río Dulce dejó escenas de terror en la costanera Diego Armando Maradona, donde el agua terminó cubriendo sectores del paseo y la calzada.

Hoy 22:50

Las imágenes registradas durante la noche de este viernes en Santiago del Estero reflejan con claridad la magnitud de la crecida del Río Dulce, que terminó desbordando en distintos sectores de la costanera Diego Armando Maradona.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En los videos y fotografías captados en la zona se puede observar cómo el agua avanza con fuerza, superando las barreras de contención que se habían colocado durante el día para intentar frenar el impacto de la crecida.

Uno de los puntos donde la situación se volvió más crítica fue debajo del Puente Juan Domingo Perón, donde el caudal terminó cubriendo la calzada y generando anegamientos en sectores cercanos al río.

Las impactantes postales muestran el nivel del agua prácticamente a la altura de la costanera, una escena que sorprendió a vecinos y a quienes transitaban por el lugar antes de que se dispusieran los operativos de seguridad.

Mientras tanto, las autoridades mantienen un monitoreo permanente del comportamiento del río, ante la preocupación por el volumen de agua que continúa descendiendo por el cauce.