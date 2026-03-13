Ian Lucas habló por primera vez tras el escándalo con Evangelina Anderson: “Venía a casa y subía fotos”

Recién llegado de México, el youtuber respondió a los dichos de la modelo y explicó por qué dejó de seguirla en las redes

Hoy 16:59

Lo que había comenzado como un inocente coqueteo durante las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe) entre Evangelina Anderson e Ian Lucas terminó en un escándalo mediático con múltiples capítulos que se disparó en cuestión de horas. Anderson negó públicamente el vínculo en repetidas ocasiones, Ian difundió un comunicado con otra versión de los hechos, se filtró una foto en la que se los veía a los besos, el llanto de Evangelina en Cortá por Lozano y la defensa pública de los padres del joven. Y todo eso en un par de días.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego del comunicado, Ian eligió el silencio. Y la polémica ya más tranquila, regresó de su viaje laboral a México y fue abordado por las cámaras de Puro Show (El Trece). Allí, habló sin rodeos de cómo vivió la situación y de su decisión de dar por terminado el asunto. “No iba a hablar más del tema. Dije: ‘Ya está, terminó la grabación, no hablo más’. Me fui a México tranquilo y empecé a ver las redes que me seguían nombrando, nombrando y nombrando”, explicó.

Consultado sobre si alguna vez pensó que podía formarse una pareja, Lucas fue claro: “No, no, no. En ningún momento planteé que se blanquee algo. Estaba tranquilo, no iba a hablar más del tema. Volvieron a nombrarme en un programa, en otro, en otro, la otra persona y lo que dije siempre es no quiero quedar como un boludo”.

El influencer reconoció que había una relación con Anderson más allá de la amistad, pero aclaró: “En ningún momento de mi parte salió blanquearlo. Es más, en ningún momento me sumó en nada a mí. Si estábamos viéndonos, si ella venía a mi casa y subía una historia, subía una foto; en ningún momento fue de mi parte y después me hace quedar como un boludo...”, insistió.

El youtuber aseguró que nunca sintió que la modelo le faltó el respeto ni lo ninguneo públicamente. “Sé que es una muy buena persona. Al igual que yo, somos dos buenas personas. Tal vez lo mediático ella lo sabe manejar un poco mejor que yo. Para mí es algo nuevo, pero básicamente eso. Lo que subí con la historia fue que no quiero hablar más del tema, para mí es un punto cerrado con el programa. No iba a hablar yo, pero me siguieron hablando y, de alguna manera, tengo que decir algo”.

Sobre si Eva le pidió exclusividad o le dejaba pertenencias en su casa, Ian prefirió no entrar en detalles y eludió la pregunta: “No voy a entrar en eso. No seas malo. Te juro que con Eva está todo bien, no quiero hablar más. Es algo que no me está sumando en nada”. Y reconoció: “Nos veíamos y a veces quedaban cosas, como pasa cuando te ves con alguien. Pero ya está, esto fue el año pasado, fue hace un montón. Tema cerrado para mí”.

Consultado sobre si le dolió que Evangelina publicara su versión, Ian admitió: “Sí, obvio”. Pero enseguida negó haberse enamorado: “No lo veía viable tampoco, por la diferencia de vida, de etapas, de edad", justificó.

Sobre la relación con los hijos de Evangelina, Ian fue afectuoso: “Me llevo increíble con los tres, hasta el día de hoy y les tengo mucho respeto a todos”. Sin embargo, evitó hablar sobre si ellos estaban al tanto del vínculo: “No voy a meterlos en el medio”.

Desde su descargo, no volvió a hablar con la modelo. Y explicó por qué dejó de seguirla en redes: “Porque no quiero tener más contacto, porque no quiero nombrarla más, porque no quiero hablar más. Ya está”.

Ian cerró la nota dejando claro que quiere dejar el tema atrás y enfocarse en su carrera: “Eso me está restando en todo a mí. Yo tengo mi carrera, mis cosas, me fui a México a trabajar. No tengo que nombrar a alguien para ser relevante. Estoy tranquilo yo”. Y, aunque reconoció que le dolió el desenlace, volvió a insistir en su postura: “Siguen hablando de mí. Yo dije que no iba a hablar más. Tampoco quiero quedar como un boludo. Si me nombran en uno, dos, tres programas, tengo que salir a decir algo, aunque sea, pero ahora ya está, me voy a dormir”.

Sobre los sentimientos de Evangelina, Ian fue tajante: “No sé, ni idea. Pregúntale a ella, qué sé yo”. Así, puso punto final a un escándalo que, según sus palabras, ya le restó suficiente y del que solo busca pasar la página.