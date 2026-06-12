Zoe Saldaña vuelve a la acción en la tercera temporada de Special Ops: Lioness

Con un primer avance cargado de tensión, la exitosa serie de Paramount+ anticipa una trama más oscura, con traiciones, espionaje internacional y conflictos personales que pondrán al límite a su protagonista.

Hoy 07:49

La plataforma Paramount+ presentó el primer avance oficial de la tercera temporada de Special Ops: Lioness, confirmando el regreso de Zoe Saldaña en una nueva misión de alto riesgo.

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La exitosa serie vuelve con un elenco de primer nivel, que incluye a Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly y Dave Annable, consolidándose como una de las grandes apuestas del género dentro del streaming.

Según la sinopsis oficial, esta nueva entrega profundizará en un escenario donde “redes ocultas, agentes extranjeros y traiciones personales colisionan”. En este contexto, Joe McNamara (Saldaña) deberá moverse en una delgada línea entre su deber como agente y su vida personal, mientras fuerzas invisibles comienzan a cercar su entorno.

Guiada por Kaitlyn (Kidman) y junto a Westfield (Kelly), la protagonista enfrentará enemigos que operan en las sombras, en una trama donde “los patrones aparecen donde no deberían, los nombres desaparecen y los caminos se reorganizan”, llevando el conflicto a todos los aspectos de su vida.

Además de Saldaña, el reparto incluye a Laysla De Oliveira, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Genesis Rodriguez, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier e Ian Bohen.

La serie fue creada por Taylor Sheridan (Yellowstone) y producida por Paramount Television Studios. Desde su estreno en 2023, ha recibido críticas mayormente positivas, alcanzando un 72% en el Tomatometer y un 74% en el Popcornmeter de Rotten Tomatoes.

La tercera temporada de Special Ops: Lioness se estrenará el 2 de agosto de 2026, con Sheridan nuevamente al frente de la producción ejecutiva, acompañado por figuras como David C. Glasser, la propia Saldaña y Kidman, entre otros.