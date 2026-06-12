Taylor Swift se emociona hasta las lágrimas al ingresar al Salón de la Fama de los Compositores

La artista fue homenajeada en Nueva York con un discurso conmovedor, donde destacó el rol de su familia y el valor de la composición en su carrera.

Hoy 08:26

La superestrella Taylor Swift fue oficialmente incorporada al Songwriters Hall of Fame el pasado 11 de junio en el Marriott Marquis Hotel de Nueva York, en una ceremonia cargada de emoción y grandes figuras de la industria.

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La cantante fue presentada nada menos que por el legendario director Steven Spielberg, a quien ella misma eligió para ese momento especial. Según relató, al recibir la invitación del Salón de la Fama, pidió que fuera él quien la introdujera, y en menos de una hora el cineasta, junto a su esposa Kate Capshaw, aceptó encantado. “Las cosas buenas y verdaderas son fáciles”, recordó Swift sobre las palabras que marcaron ese intercambio.

Durante su discurso, la artista hizo un repaso profundo de sus 23 años de carrera, destacando los altibajos, las presiones de la industria, la exposición mediática y los desafíos personales. Sin embargo, aseguró que, en medio de todo eso, componer canciones fue siempre lo más natural para ella.

“Fue lo más fácil que hice en mi vida”, expresó, aclarando que no por eso dejó de ser un proceso exigente o frustrante en ocasiones, sino que siempre fue su forma más genuina de expresión.

Swift también evocó su infancia, recordando cómo modificaba letras y melodías de canciones de películas de Disney para adaptarlas a su propia vida, mostrando desde muy chica su conexión con la composición.

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando se dirigió a su familia, visiblemente conmovida. Recordó el sacrificio de sus padres y su hermano al mudarse de Pennsylvania a Nashville para que pudiera desarrollar su carrera. “Ustedes son la razón por la que estoy aquí esta noche”, dijo, conteniendo las lágrimas.

En la ceremonia, la artista estuvo acompañada por su prometido, el jugador de la NFL Travis Kelce, junto a sus madres Andrea Swift y Donna Kelce, mientras que Spielberg compartió mesa con ellos.

A sus 36 años, Swift se convirtió en la mujer más joven en ingresar al Songwriters Hall of Fame y la segunda artista más joven en la historia en lograrlo, solo por detrás de Stevie Wonder, quien fue distinguido a los 33.

La cantante calificaba para este reconocimiento al cumplirse 20 años del lanzamiento de su primer sencillo, “Tim McGraw”, publicado en 2006 cuando tenía apenas 15 años. Además, ya había sido reconocida por la institución en 2010 con el Hal David Starlight Award, destinado a jóvenes compositores destacados.

La clase 2026 del Salón de la Fama también incluyó a figuras como Alanis Morissette, Kenny Loggins, Paul Stanley y Gene Simmons de Kiss, entre otros.

Este reconocimiento llega en un momento activo para Swift, quien recientemente lanzó la canción “I Knew It, I Knew You” para la banda sonora de Toy Story 5, coescrita junto a su habitual colaborador Jack Antonoff. Su último álbum, The Life of a Showgirl, fue publicado en octubre del año pasado.