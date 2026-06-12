Maggie Gyllenhaal apuesta a un thriller político: dirigirá la adaptación de "Creation Lake"

La actriz y cineasta llevará al cine la aclamada novela de Rachel Kushner, una historia de espionaje, manipulación e identidad ambientada en el mundo del activismo ecológico.

Hoy 08:25

El estudio Warner Bros. volverá a trabajar con Maggie Gyllenhaal en un nuevo proyecto cinematográfico, tras su reciente colaboración en The Bride!. En esta ocasión, la actriz y directora se encargará de adaptar, producir y dirigir la novela Creation Lake, escrita por Rachel Kushner.

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La historia sigue a Sadie Smith, una agente secreta estadounidense de 34 años que es enviada a infiltrarse en una comunidad de activistas ecológicos en Francia. Utilizando sus habilidades de seducción y manipulación, la protagonista logra integrarse en el grupo, pero a medida que se involucra más profundamente, comienza a cuestionar sus propias convicciones y su visión del mundo.

La novela, definida como un “thriller adictivo con humor oscuro”, aborda temas como la identidad, la historia y la política radical. Su impacto en el ámbito literario fue notable: se convirtió en best seller del New York Times y fue finalista del Premio Booker, además de estar nominada al National Book Award y al PEN/Faulkner Award.

El anuncio del proyecto genera expectativas en torno a Gyllenhaal, cuya última película como directora, The Bride!, una reinterpretación feminista del clásico Bride of Frankenstein ambientada en los años 30, dividió a la crítica y tuvo un desempeño discreto en taquilla, recaudando 24 millones de dólares frente a un presupuesto de 90 millones.

Sin embargo, la cineasta cuenta con un sólido respaldo crítico gracias a su debut como directora con The Lost Daughter (2022), un drama psicológico que le valió tres nominaciones al Oscar, incluyendo mejor guion adaptado. Previamente, Gyllenhaal también había sido nominada como actriz de reparto por Crazy Heart y ganó un Globo de Oro por su trabajo en The Honorable Woman.

El nuevo proyecto llega en un momento destacado para la artista, quien será reconocida con el President’s Award en el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, donde también presentará una proyección de The Bride!.

Con Creation Lake, Gyllenhaal buscará consolidarse como una de las voces más interesantes del cine contemporáneo, apostando por una historia compleja que combina espionaje, tensión psicológica y crítica social.