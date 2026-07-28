Allanamientos en Santa Fe tras balacera a mujer durante robo violento

La Policía de Investigaciones de Santa Fe llevó a cabo cuatro allanamientos en el barrio Coronel Dorrego en el marco de una investigación por un asalto violento en el que una mujer fue herida de un disparo.

Hoy 04:24

En la mañana de este lunes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó cuatro allanamientos en el barrio Coronel Dorrego de la ciudad de Santa Fe, como parte de la indagatoria por un robo violento que tuvo lugar días atrás.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la PDI, con el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales (GOE), quienes intervinieron para garantizar la seguridad durante las acciones.

Hasta el momento, se desconoce si hubo detenciones y si se lograron incautar elementos de interés para la investigación.

Los allanamientos son parte de la investigación relacionada con el asalto ocurrido el pasado viernes por la mañana, alrededor de las 10, en el barrio Guadalupe, donde una mujer fue baleada en la pierna izquierda mientras los delincuentes le robaban una motocicleta.

Tras recibir la denuncia, los investigadores iniciaron las diligencias necesarias para identificar a los responsables de este violento episodio, que ha conmocionado a la comunidad local.

El procedimiento fue reportado a la Jefatura de la PDI, que a su vez comunicó la situación al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien ordenó una serie de medidas investigativas.

Entre las medidas solicitadas se incluyen la identificación de testigos, el análisis de cámaras de videovigilancia de la zona y los peritajes criminalísticos correspondientes, realizados por los especialistas del área Científica de la PDI.

La causa ha sido caratulada provisionalmente como robo agravado por el uso de arma de fuego, lo que refleja la gravedad del delito.