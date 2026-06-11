En vivo: Franco Colapinto vuelve a la acción con las prácticas del Gran Premio de Barcelona

El argentino afronta este fin de semana una nueva presentación en la Fórmula 1. El piloto de Alpine competirá en el tradicional Circuito de Cataluña, correspondiente a la séptima fecha de la temporada 2026.

Hoy 04:27

Franco Colapinto llega a esta cita luego de una actuación complicada en el Gran Premio de Mónaco, donde finalizó en la 15ª posición. El argentino intentará volver a mostrar el rendimiento que había exhibido en las carreras anteriores, cuando logró sumar puntos en los Grandes Premios de Miami y Canadá, consolidándose como una de las revelaciones de la categoría.

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En la lucha por el campeonato, el líder es el joven italiano Andrea Kimi Antonelli, quien atraviesa un gran momento con Mercedes. El piloto de apenas 19 años ganó las últimas cinco carreras y encabeza el certamen con 156 puntos, perfilándose para convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula 1.

Detrás de Antonelli aparece el británico Lewis Hamilton, actual piloto de Ferrari y siete veces campeón del mundo, con 90 unidades. Más atrás se ubica su compatriota George Russell, también representante de Mercedes, en una temporada que tiene al equipo alemán como gran protagonista.

La actividad en el Gran Premio de España comenzará este viernes con las dos primeras sesiones de entrenamientos libres. El sábado será el turno de la última práctica y de la clasificación, mientras que la carrera principal se disputará el domingo desde las 10:00.

El escenario será el histórico Circuito de Barcelona-Cataluña, ubicado en Montmeló, que cuenta con una extensión de 4,655 kilómetros y un total de 16 curvas, siendo uno de los trazados más conocidos y exigentes del calendario.

Cronograma del GP de España

Viernes 12 de junio

08:30: Práctica libre 1

12:00: Práctica libre 2

Sábado 13 de junio

07:30: Práctica libre 3

11:00: Clasificación

Domingo 14 de junio