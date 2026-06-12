Detienen a Andrés Plin Acosta, prófugo vinculado al narcotráfico en Santa Fe

Andrés Plin Acosta, uno de los prófugos más buscados de Argentina, fue detenido por la Policía Federal y trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero tras una recompensa de 25 millones de pesos por su captura.

Hoy 04:41

Andrés Plin Acosta, conocido como uno de los prófugos más buscados en Argentina, fue detenido el pasado lunes en Buenos Aires. Tras su captura, Acosta fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero en un operativo que estuvo a cargo de la Policía Federal.

El Ministerio de Seguridad, bajo la dirección de Alejandra Monteoliva, comunicó: “Los buscamos. Los encontramos. Y los ponemos tras las rejas. LEY Y ORDEN”. Esta afirmación resalta el compromiso del gobierno en la lucha contra el delito organizado.

El nombre de Plin Acosta ha estado en la lista de prófugos más buscados desde octubre, con una recompensa de 25 millones de pesos por su captura. Su vinculación con la banda narcotraficante Los Menores ha sido objeto de investigaciones desde que su residencia fue allanada en junio de 2025.

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron armas de fuego y cartuchos en su domicilio, lo que cimentó su relación con el crimen organizado. Acosta es considerado cercano a Francisco "Fran" Riquelme, un líder de la barra brava de Rosario Central.

Acosta ha sido recluido en un pabellón de aislamiento en la penitenciaría, donde aguardará su audiencia imputativa. Su detención se produjo en un operativo conjunto de la Policía de Santa Fe, la Policía de Buenos Aires y la Policía Federal Argentina.

Los registros fotográficos han documentado a Acosta en la tribuna de Rosario Central junto a otros miembros destacados de la banda, entre ellos Lautaro "Laucha" Ghiselli, quien también está detenido por su participación en actividades delictivas. Estos vínculos han hecho que la investigación sobre Los Menores sea de interés prioritario para las fuerzas del orden.

Andrés Raúl Acosta, nacido el 2 de junio de 1999, es originario de San José del Rincón, una localidad cercana a Santa Fe. Su figura ha cobrado notoriedad en el contexto de las investigaciones sobre el narcotráfico en el noroeste de Rosario, donde la actividad de la banda ha crecido a pesar de la detención de su líder.