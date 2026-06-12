Crítica de "Eleonora Duse, la divina"

El director de 'Martin Eden' se pone al frente de este drama en el que rememora los últimos días de la vida de la artista del teatro del siglo XIX, a quien interpreta Valeria Bruni Tedeschi.

Hoy 07:41

Por Roger Salvans

Para Fotogramas

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Habrá quien vea extraño que Pietro Marcello huya del biopic al uso para concentrarse en los últimos años de Eleonora Duse, mito de la escena italiana de finales del XIX y principios del XX poco conocida entre nosotros. Pero más que contextualizar su figura, lo que persigue es lo que singulariza su cine: el diálogo entre un pasado y presente que se confunden, la reconstrucción de la memoria y la voluntad política. Duse es la treta para preguntarse qué papel debe asumir el artista en tiempos convulsos, así como las imágenes de archivo, un elemento clave de su lenguaje, dotan la historia de una potente carga moral.

Teatral, pomposa en ocasiones, presidida por una Valeria Bruni Tedeschi que aborda la grandeza de su personaje bordeando la sobreactuación, el film se dirige a un espectador acostumbrado a propuestas formales fuera de lo común, lo que es paradójico porque seguramente sea el trabajo más accesible del director de 'Martin Eden'. Una obra que suaviza ciertos radicalismos narrativos sin renunciar a sus constantes.

Para seguir hurgando en las heridas que unen pasado y presente.