Alivio oficial: inflación y riesgo país en baja

Los precios volvieron a bajar por segundo mes consecutivo. El riesgo país cayó 12% y subieron los bonos y las acciones.

Hoy 07:44

Por Horacio Riggi

Para Clarín

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El Gobierno logró hilvanar tres buenas noticias económicas en apenas dos días.

En primer lugar fue la calificadora de riesgo soberano Standard & Poors que subió la nota de la deuda argentina al pasarla de CCC+ a B-, situación que se traduce en que la Argentina pasa a ser un país con mayores posibilidades de obtener financiamiento externo.

La primera réplica de la decisión de Standard & Poors se registró cuando abrieron los mercados. Los bonos de la deuda argentina lideraban a nivel mundial las subas y el riesgo país cayó 60 puntos a 443, resultado que marca una baja de casi 12% en una sola jornada y hay que remontarse a 2018 para encontrar un número parecido. Al mismo tiempo, las acciones volaron. De hecho, las que cotizan en Wall Street aumentaron hasta 14%, mientras que en Buenos Aires, el índice Merval de la Bolsa de Comercio subió 6,4%.

Desde el Gobierno, en tanto, plantearon que la decisión de Standard & Poors fue más que positiva. “Abre las puertas a un universo de inversores para posicionarse en activos argentinos", aseveró el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

"Refuerza el flujo de capital a tasas más bajas hacia activos de nuestro país, potenciando al mismo tiempo la canalización del ahorro hacia la inversión”, señaló el funcionario.

La tercera buena noticia en 24hs que tuvo el oficialismo fue el dato de inflación. Si bien los pronósticos de los analistas coincidían en que en mayo los números iban a acompañar al equipo económico, el 2,1% informado por el INDEC es inferior al valor esperado.

Tras la marca de 2,6% de abril, es la segunda baja consecutiva luego de 10 meses de suba y se espera que se perfore pronto el piso de 2% mensual, lo que sucedió por última vez en agosto de 2025, cuando dio 1,9%.

De esa manera, en los primeros cinco meses de 2026, el IPC acumuló un alza de 14,7%, en tanto que la inflación interanual avanzó 33,2%.

También en el Gobierno consideran una buena noticia que los alimentos subieron 2,5% cuando en el mismo mes en la Ciudad, lo hicieron 2,8%.

El Gobierno se había fijado como meta ‘arrasar’ la inflación durante su mandato. Si bien volvió a tomar una un camino descendente, todavía parece estar lejos de eliminarla.

De todos modos, los buenos números de la macro, contrastan con lo que están viviendo algunos sectores como la industria y la construcción. Durante esta semana, se conocieron los datos oficiales con importantes caídas interanuales (2,8%) tanto en la industria como en la construcción. Es más, los últimos números de Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa), marcaron una caída del 20% en mayo en la producción de vehículos.

En el Gobierno sostienen que ordenar la macro era y es prioridad para el plan oficial. Y que las empresas tienen que ser competitivas porque no van a ser subsidiadas por el Estado de forma directa o indirecta. Es más, también durante la semana, el viceministro de Economía, José Luis Daza, dijo que el tipo de cambio no se planchó en la Argentina, sino que se normalizó.

“Mi respuesta a los empresarios es no apuesten a una devaluación para salvar su negocio, si el negocio depende del tipo de cambio”, afirmó Daza. Toda una definición que el mercado y los propios empresarios la empiezan a ver como una realidad, más que como una amenaza.