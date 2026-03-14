Preocupación en el barrio Lomas del Golf por la crecida del Río Dulce

Personal de Defensa Civil y policial recorren preventivamente la zona norte de la costanera para monitorear el comportamiento del río y advertir a los residentes sobre posibles riesgos.

Hoy 00:33

La crecida del Río Dulce genera preocupación entre los vecinos del barrio Lomas del Golf, en la zona norte de la ciudad de Santiago del Estero, donde en las últimas horas se registró un aumento significativo del caudal.

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Ante esta situación, personal de Defensa Civil y efectivos policiales realizan recorridos preventivos en el sector para monitorear el comportamiento del río y advertir a los residentes sobre posibles riesgos. Además, se mantienen atentos a la evolución del nivel del agua, especialmente en las áreas más cercanas a la ribera.

Desde los organismos de emergencia recomendaron a los vecinos extremar las precauciones, evitar acercarse a la zona del río y respetar las indicaciones del personal que trabaja en el lugar.

Si bien por el momento no se reportaron evacuaciones, las autoridades continúan con el seguimiento permanente de la situación para prevenir inconvenientes ante una eventual mayor crecida.