SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025
Somos Deporte
Independiente BBC debutó en la Liga Argentina con una derrota en Chaco
El elenco santiagueño no pudo con Villa San Martín y cayó por 74-58 como visitante.
Hoy 00:23
Liga Argentina de Básquet
Independiente BBC
