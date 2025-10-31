Otro dolor de cabeza para San Lorenzo: un club santafesino le reclama una deuda por Agustín Giay

Argentino de San Carlos exige el pago del mecanismo de solidaridad por la venta del defensor a Palmeiras. Desde Boedo no respondieron y el caso ya pasó a abogados.

San Lorenzo vuelve a sumar un problema económico. El Club Atlético Argentino de San Carlos, de la provincia de Santa Fe, presentó un reclamo por 350 mil dólares a raíz de la venta de Agustín Giay a Palmeiras, correspondientes al mecanismo de solidaridad por derechos formativos.

“Desde que San Lorenzo vendió a Agustín intentamos comunicarnos con ellos, mandamos cartas e hicimos todos los contactos pertinentes, pero no tuvimos respuesta. Por eso acudimos a un estudio de abogados”, explicó Norma Colussi, presidenta del club santafesino, en diálogo con RTS Medios.

La transferencia del lateral derecho al Verdao, que este jueves se clasificó a la final de la Copa Libertadores con el argentino en el banco, se concretó a mediados de 2024 por una cifra cercana a los 7,5 millones de dólares. Según lo establecido por FIFA y la AFA, los clubes formadores deben recibir un porcentaje de la venta del jugador.

Desde Argentino indicaron que además del monto total, esperan percibir cuotas de 4.000 y 5.000 dólares ligadas a los pagos que Palmeiras ya efectuó a San Lorenzo. “San Lorenzo había determinado en su momento un máximo de 350.000 dólares. Para nosotros es muchísimo dinero”, agregó Colussi, quien confía en que el reclamo llegará “a buen puerto”.

La situación se suma a una semana agitada en Boedo, ya que el Ciclón acumula 12 inhibiciones y es el club más endeudado del continente. A eso se suma el malestar del plantel, que incluso llegó a amenazar con no entrenarse por falta de pago.