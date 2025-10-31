La autopsia confirmó que la nena de 9 años de La Banda murió por sofocación

Los estudios forenses preliminares determinaron que la menor Daiana Gómez falleció por asfixia. Su madre fue examinada por peritos psiquiátricos y posteriormente internada en el Centro de Salud Mental El Polear por disposición judicial.

El periodista Carlos Gómez informó en exclusiva para Noticiero 7 los resultados preliminares de la autopsia realizada al cuerpo de Daiana Gómez, la niña de 9 años hallada sin vida en una vivienda del barrio Palermo, en La Banda. Según trascendió, la causa de muerte fue por sofocación, por lo que se confirmaría que la menor fue asfixiada.

El procedimiento fue llevado a cabo por una junta médica encabezada por el Dr. Horacio Alfano, e integrada además por los doctores Pagani y Araya, quienes concluyeron que la víctima no presentaba otro tipo de lesiones visibles en su cuerpo.

De acuerdo con los forenses, al momento del hallazgo la niña llevaba unas 12 horas sin vida, lo que lleva a presumir que fue atacada por su madre durante las primeras horas del jueves. “Restan estudios de laboratorio y análisis complementarios para confirmar si había consumido algún tipo de medicación”, indicaron fuentes del caso.

Durante la autopsia también se realizaron extracciones de sangre y del contenido estomacal con el objetivo de determinar si en el organismo pueden detectarse restos de medicamentos o sustancias tóxicas. Los resultados de esos análisis serán claves para precisar los últimos momentos de la víctima.

En cuanto a la madre, María de los Ángeles Russo, fue examinada por dos psiquiatras forenses, quienes elevaron su informe al fiscal Mariano Gómez. A partir de esa evaluación, la Justicia ordenó su internación en el Centro de Salud Mental El Polear, donde permanecerá bajo custodia mientras avanza la investigación.

Una vez finalizada la autopsia, el cuerpo de la niña fue entregado por orden judicial al padre, luego de que se produjera una disputa con los abuelos maternos. Finalmente, la Justicia dispuso que los restos fueran entregados al progenitor, quien viajó desde Ushuaia tras recibir la trágica noticia.