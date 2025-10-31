Benjamín Vicuña se sinceró sobre la distancia con sus hijos y disparó contra La China Suárez

En una nota con la televisión chilena, Benjamín Vicuña habló sobre la distancia con sus hijos y apuntó contra La China Suárez.

Hace algunos días, Benjamín Vicuña compartió una captura de pantalla de una videollamada con su hijo menor, Amancio Vicuña, fruto de su relación con La China Suárez. El niño se encuentra en Turquía junto a su madre, sus hermanas y Mauro Icardi, lo que mantiene al actor alejado físicamente de él. Aun así, la publicación reflejó el lazo afectivo que Vicuña conserva con sus hijos a pesar de la distancia. Con una imagen sencilla pero cargada de ternura, dejó ver cómo intenta mantener la cercanía emocional con ellos desde lejos.

En medio de este presente personal, el actor —que según trascendió estaría en conversaciones para conducir un programa en El Trece— habló en la televisión chilena sobre el desafío de estar lejos de sus hijos. “No veo a mis hijos más de cuarenta y tantos días. Es una situación que me toca vivir, que nos toca vivir, no es el ideal, pero lo estoy enfrentando con madurez, con amor hacia mis hijos, intentando creer que es algo temporal, que luego va a volver todo a la normalidad”, reconoció.

Luego, profundizó en lo que siente día a día: “Es muy triste, me cuesta asimilarlo, porque me parece una decisión muy drástica. Hablamos todos los días, pero lo más importante es que los extraño muchísimo”, continuó. Con esas palabras, dejó en evidencia la angustia que le genera la distancia y la dificultad de no compartir el día a día con sus hijos menores.

Vicuña también se refirió a lo que considera una situación injusta. “Es injusto pero no por mí, por mis hijos. Hoy más que nunca, me gustaría cuidarlos, protegerlos y no hablar de ellos, la verdad no es un lindo momento”, confesó. Además, admitió que actualmente no tiene una relación fluida con La China Suárez y subrayó: “Cuando dos adultos no se ponen de acuerdo en algo tan básico como el lugar donde viven los hijos, no es un problemita, es un problema grave”.

Finalmente, el actor expresó que, aunque decidió priorizar la estabilidad de los chicos, le duele la distancia. “Como hombre maduro, grande, termino cediendo que mis hijos estén con su mamá, creo que tienen que estar con ella porque Eugenia es una buena madre, pero también creo que mis hijos merecen estar con sus hermanos, en su colegio, en Argentina”, concluyó con sinceridad.

¿Qué decisión tomó Benjamín Vicuña tras el acuerdo con la China Suárez por sus hijos?

Después de que bajara la tensión con La China Suárez por la situación de sus hijos y los viajes a Turquía, salió a la luz una información importante sobre el futuro laboral de Benjamín Vicuña.

El actor chileno recibió una propuesta destacada para conducir un programa de televisión en la Argentina y ya tendría definida su respuesta al ofrecimiento.

La primicia fue revelada por el periodista Alejandro Castello en el streaming Ya fue todo, de cara al verano de 2026. Según contó, este nuevo proyecto se conoció luego de que Vicuña y Suárez acordaran que sus hijos Magnolia y Amancio pasen con él su cumpleaños en el país, el próximo 29 de noviembre.

"Se viene la conducción de Benja Vicuña en la pantalla de El Trece. En exclusiva en Ya fue todo te contábamos que Guido Kaczka termina en diciembre y que vuelve The Balls", precisó el comunicador.

Luego añadió: "El actor tiene muchas ganas de hacerlo y ya El Trece está en conversaciones con él. Se viene la conducción del actor chileno en tevé abierta, cuando termine Guido, arranca Benja".

De esta manera, el actor sería el elegido para ponerse al frente del programa de entretenimientos que Guido Kaczka condujo hasta mediados de junio. Desde el canal buscan, además, darle un descanso a la figura de Guido —con quien están muy conformes— y evitar que su presencia se repita tanto en la pantalla.

Benjamín Vicuña estaría muy entusiasmado con esta oportunidad, ya que si bien tuvo alguna experiencia previa en la conducción, esta sería una gran apuesta para mostrarse frente a cámara en un rol diferente al de actor.