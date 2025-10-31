Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 31 OCT 2025 | 29º
X
Policiales

Cayó en San Pedro de Guasayán un prófugo tucumano acusado de homicidio desde 2014

Tras un operativo coordinado por distintas divisiones de la Policía de la Provincia, fue detenido un hombre que se mantenía oculto bajo una identidad falsa. Estaba prófugo por un homicidio agravado cometido en Tucumán.

Hoy 17:36

Un intenso trabajo de investigación permitió a la Policía de la Provincia detener en las últimas horas a un hombre que se encontraba prófugo desde 2014, acusado de un homicidio agravado ocurrido en la provincia de Tucumán.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento se desarrolló en la localidad de San Pedro de Guasayán, donde intervinieron efectivos del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia, y la Brigada del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7. La labor conjunta culminó con la captura del sospechoso, quien llevaba más de una década eludiendo a las autoridades.

Según precisaron fuentes policiales, el detenido —que era conocido bajo un seudónimo— se había radicado en la zona hace varios años, utilizando documentación apócrifa para evitar ser identificado.

Por pedido de la Justicia tucumana, los investigadores realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios de San Pedro de Guasayán. Durante uno de ellos, el prófugo fue encontrado oculto debajo de una cama, intentando evitar su captura. Inmediatamente fue reducido y trasladado a sede policial.

El detenido quedó a disposición del juzgado interviniente en Tucumán, y se iniciaron los trámites para su extradición.

En el marco de la misma causa, que continúa su curso en la vecina provincia, ya se encuentran detenidas otras dos personas acusadas de haber participado como cómplices en el crimen investigado.

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. La carta de Cristina Fernádez de Kirchner que causó tensión en el gabinete de Kicillof
  2. 2. “Le di clonazepam para que se muera”: la escalofriante confesión de la madre que mató a su hija de 9 años en La Banda
  3. 3. No habrá paro de colectivos este viernes, pero está prevista una reunión clave en Trabajo
  4. 4. Excarcelan al gendarme que mató de un disparo a joven que ingresó a robar a su casa
  5. 5. El tiempo para este viernes 31 de octubre en Santiago del Estero: muy agradable con 31ºC de máxima
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT