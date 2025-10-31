Cayó en San Pedro de Guasayán un prófugo tucumano acusado de homicidio desde 2014

Tras un operativo coordinado por distintas divisiones de la Policía de la Provincia, fue detenido un hombre que se mantenía oculto bajo una identidad falsa. Estaba prófugo por un homicidio agravado cometido en Tucumán.

Un intenso trabajo de investigación permitió a la Policía de la Provincia detener en las últimas horas a un hombre que se encontraba prófugo desde 2014, acusado de un homicidio agravado ocurrido en la provincia de Tucumán.

El procedimiento se desarrolló en la localidad de San Pedro de Guasayán, donde intervinieron efectivos del Departamento de Homicidios y Delitos Complejos, la División Búsqueda y Captura de Prófugos y Evadidos de la Justicia, y la Brigada del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7. La labor conjunta culminó con la captura del sospechoso, quien llevaba más de una década eludiendo a las autoridades.

Según precisaron fuentes policiales, el detenido —que era conocido bajo un seudónimo— se había radicado en la zona hace varios años, utilizando documentación apócrifa para evitar ser identificado.

Por pedido de la Justicia tucumana, los investigadores realizaron allanamientos simultáneos en tres domicilios de San Pedro de Guasayán. Durante uno de ellos, el prófugo fue encontrado oculto debajo de una cama, intentando evitar su captura. Inmediatamente fue reducido y trasladado a sede policial.

El detenido quedó a disposición del juzgado interviniente en Tucumán, y se iniciaron los trámites para su extradición.

En el marco de la misma causa, que continúa su curso en la vecina provincia, ya se encuentran detenidas otras dos personas acusadas de haber participado como cómplices en el crimen investigado.