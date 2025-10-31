La Joaqui deslumbró en Halloween con un disfraz de “dragona” y Luck Ra dejó un comentario que encendió las redes

La cantante marplatense sorprendió a sus seguidores con un look de cuero bordó y alas, mientras su novio, Luck Ra, reaccionó con un mensaje que hizo estallar Instagram.

Halloween llegó con todo y los famosos no se quedaron atrás con sus disfraces. Entre ellos, La Joaqui se llevó todas las miradas al compartir en Instagram una producción de fotos con un jugado atuendo inspirado en una dragona sexy.

La cantante eligió un catsuit de cuero bordó con textura reptil, ajustado al cuerpo, sin mangas y con un toque brillante. Completó el look con alas a juego, una máscara de dragón, bucaneras con hebillas y arandelas, además de un maquillaje con sombras al tono y el cabello suelto y lacio. “Tu dragona de confianza”, escribió en el pie de foto que acompañó la publicación.

En pocas horas, la publicación acumuló miles de likes y comentarios, pero el que más destacó fue el de su pareja, Luck Ra, quien bromeó: “Nos faltan hacer 4 bebés dragoncitos”. Luego, redobló la apuesta con humor: “Un like y me hago el disfraz del burro”, en alusión al personaje de Shrek que se enamora de una dragona, comparándose con él.

El divertido intercambio entre los artistas rápidamente se volvió viral, consolidando a la pareja como una de las más queridas —y más comentadas— del ambiente musical argentino.