Vélez de San Ramón volvió a festejar ante Dos Leones en un final caliente

El Fortín se impuso por 2-0 en el arranque de la tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur.

Hoy 19:39

Vélez de San Ramón se impuso por 2-0 como local ante Dos Leones de Frías en el partido que abrió la tercera fecha de la Zona 11 del Torneo Regional Federal Amateur.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Rodrigo Lescano a los 30 minutos y Marcelo Acuña en el descuento marcaron los goles del Fortín en un partido con final caliente.

El propio Acuña tuvo una acalorada discusión con su entrenador Pablo Ávila cuando éste decidió reemplazarlo.

Ambos terminaron con diez hombres debido a las expulsiones de Rodrigo Lescano en Vélez y Víctor Bustos en Dos Leones.

De esta manera el Fortín sigue con puntaje ideal con tres victorias consecutivas, mientras que quedó segundo con cuatro puntos producto de una triunfo, un empate y una derrota.

En el otro partido del grupo este domingo se enfrentarán Central Córdoba de Frías y Atoj Pozo.

La actividad para los equipos santiagueños continuará este sábado 1 de noviembre, con dos encuentros destacados:

Río Dulce vs. Gramilla, a las 17:00, dirigidos por Franco Rodríguez (Liga Santiagueña).

FIDA vs. Talleres de Nueva Esperanza, desde las 17:30, con Guillermo Infante como árbitro principal.

El cierre de la fecha llegará el domingo 2 de noviembre, con una nutrida agenda de choques en distintas canchas:

Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí)

Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF)

Central Córdoba de Frías vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF)

Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto)

Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF)

La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías)

Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías)