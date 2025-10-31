Detuvieron a un hombre y recuperaron una moto robada en La Banda tras un allanamiento en el barrio El Brete

Efectivos del Departamento Robo y Hurto realizaron un procedimiento que permitió secuestrar una motocicleta Honda Wave y prendas vinculadas a un robo. Un hombre de 30 años fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.

Hoy 19:35

Un operativo policial llevado a cabo por personal del Departamento Robo y Hurto de La Banda permitió detener a un hombre y recuperar una motocicleta robada, en el marco de una investigación por un hecho ocurrido días atrás.

El procedimiento se realizó durante la jornada del jueves en una vivienda del barrio El Brete, donde los investigadores lograron secuestrar una motocicleta marca Honda Wave de color rojo y prendas de vestir que habrían sido utilizadas por el autor al momento del robo.

Durante el allanamiento también se concretó la detención de un hombre de 30 años, residente en el barrio 25 de Mayo, quien quedó vinculado directamente a la causa.

De acuerdo con los datos obtenidos, la víctima había dejado su motocicleta estacionada frente a su domicilio cuando el sospechoso forzó las medidas de seguridad y huyó a gran velocidad con el rodado.

Tanto el detenido como los elementos secuestrados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, para la continuación de las actuaciones de rigor y la investigación del robo.