Violencia en Río: dos facciones narco se enfrentaron a los tiros en plena autopista y asesinaron a una mujer

El hecho ocurrió en el barrio Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad.

Hoy 19:37

Tras días de caos en Río de Janeiro por el operativo policial en contra del Comando Vermelho, dos facciones del narcotráfico se enfrentaron a los tiros en el barrio Complexo da Maré, en la zona norte de la ciudad. Hasta el momento, se reportaron una mujer asesinada y un hombre herido de gravedad.

El enfrentamiento se dio este viernes a las 14:40, en la autopista Linha Amarela, cerca de Vila do Pinheiro.

La principal vía estuvo cerrada en ambos sentidos hasta las 15:00. En el lugar se presentaron equipos de la Policía Militar para reinstaurar el orden. Durante el operativo, secuestraron un fusil y asistieron a las dos personas que se encontraban heridas dentro de un auto.

Se trató de un conductor de aplicaciones y su pasajera, quien falleció luego de recibir un disparo en la cabeza.

La víctima fatal fue identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges, de 31 años. Según consignó el diario g1, la mujer fue trasladada al Hospital General de Bonsucesso, pero murió por la gravedad de las heridas.

El conductor que transportaba a la víctima declaró a la policía que ella venía de Ilha do Governador y se dirigía a Cachambi. Asimismo, contó que al incorporarse a la autopista Linha Amarela, cerca del paso peatonal elevado de Fundão, oyó varios disparos y se percató de que la pasajera estaba herida en el asiento trasero.

Además, en el video grabado por una residente se observa que un hombre recibió un disparo en la cabeza cuando caminaba sobre la autopista. La Policía Militar confirmó que estaba armado con un rifle.

Tras el tiroteo, la Policía Civil anunció en un comunicado que iba a presentarse en el lugar para comenzar la investigación del hecho.