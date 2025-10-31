Ángela Torres rompió el silencio sobre Rusherking y reveló el verdadero motivo de su separación

La actriz y cantante habló en televisión sobre su vínculo con el artista santiagueño, contó por qué decidió no responderle más y aseguró que fue una etapa “totalmente cerrada” en su vida.

Hoy 19:46

Después de varias semanas de especulaciones, Ángela Torres decidió hablar sin filtros sobre su ruptura con Rusherking y explicó los verdaderos motivos detrás del final de su relación. La artista, que había protagonizado cruces mediáticos con su ex, aclaró que se encuentra “tranquila y enfocada” en una nueva etapa personal.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante su paso por el programa de América, Ángela fue tajante: “Te imaginarás que ganas de hablar de Rusherking no tengo, ya está. Es una etapa completamente cerrada en mi vida. Es verdad que nunca le contesté, creo que él sabe muy bien por qué fue. Ahí queda”, expresó con firmeza.

La actriz también profundizó en las razones que llevaron al final del romance: “No fue un error de nadie. En una relación intentás entenderte durante mucho tiempo y en un momento te das cuenta de que es difícil llegar a un punto en común porque son personas muy distintas. Eso nos pasó”, reconoció.

Consultada sobre los mensajes que el cantante dijo haberle enviado, Torres explicó su decisión de no responder: “Cuando recibí un mensaje que no era para tener una conversación sana, sino para discutir, decidí no contestar. Cuando te separás, se terminó, y no tengo que seguir apostando a eso”.

Finalmente, la sobrina de Diego Torres cerró el tema dejando en claro que no hay vuelta atrás: “Ahora me cuido, me preservo y me enfoco en mí. Estoy tranquila con quien soy y con mis movimientos. Entre nosotros no funcionó, somos personas distintas. No creo que le conteste nunca, pero si lo veo, lo saludo y listo”.

Mientras tanto, Rusherking atraviesa un gran momento personal y profesional con su nuevo emprendimiento gastronómico, y recientemente se refirió al tema en Intrusos, asegurando que intentó comunicarse con Ángela, aunque “ella nunca le respondió”.

Con esta nueva declaración, Ángela Torres dio por cerrada una historia breve pero intensa, marcada por diferencias personales y la decisión de priorizar su bienestar emocional.