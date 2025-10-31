La Vieja Estación será escenario de un concierto de una orquesta de música clásica

Será este sábado 1 de noviembre a partir de las 21 horas, con entrada libre y gratuita.

Hoy 20:02

Con el acompañamiento de la Municipalidad de la Capital a través de la Dirección Cultura, la Orquesta de Cámara “Gioia Giovanile” dirigida por el maestro Roberto Peralta, ofrecerá un concierto con entrada libre y gratuita este sábado 1 de noviembre a partir de las 21 horas en las instalaciones de la Vieja Estación (Colón y Libertad).

Con una constante intervención en producciones sinfónico-corales junto al Coro Estable de la Provincia y el Coro de Niños de la Provincia, la Orquesta "Gioia Giovanile" ofrecerá a los asistentes un repertorio con obras tales como Concierto para Dos Violines en La menor de Vivaldi, Serenata Nocturna de Mozart y composiciones de Corelli, Grieg y Britten, entre otros.

La orquesta está integrada por jóvenes músicos en formación, que encuentran en esta agrupación una plataforma de desarrollo artístico y profesional que ha permitido su participación en escenarios a nivel local y nacional.

"A través del apoyo a este tipo de iniciativas, la Municipalidad de la Capital afianza su política de ofrecer propuestas culturales de gran nivel para el acceso equitativo de todos los ciudadanos", indicó la Dirección de Cultura.