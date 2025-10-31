Ingresar
Cumplieron con trabajos de descacharreo en el barrio Primera Junta

Trabajadores de la Municipalidad y el Ministerio de Salud llevaron a cabo las acciones preventivas contra el dengue.

Hoy 20:05

La Municipalidad de la Capital y el Ministerio de Salud continúan impulsando acciones preventivas contra el dengue en el barrio Primera Junta, donde se concretaron sensibilizaciones, controles focales y descacharreos.

Empleados de la Dirección de Servicios Urbanos recolectaron los objetos desechados de las viviendas que representaban un potencial criadero para el mosquito transmisor, donde se podía acumular agua de lluvia y otros líquidos.

Simultáneamente, agentes sanitarios del CAPS Francisco de Aguirre visitaron cada domicilio para informar a los vecinos sobre las medidas que deben adoptar en sus hogares para evitar la reproducción de estos insectos.

Las acciones de prevención continuarán los próximos días en los barrios Congreso y Francisco de Aguirre.

