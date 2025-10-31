Se conocieron detalles sorprendentes tras la muerte de la pequeña Daiana Gómez

El caso sigue conmocionando a la comunidad. La pequeña de 9 años habría sido asesinada por su madre, quien es la única imputada.

Hoy 21:59

La ciudad de La Banda sigue conmocionada por la trágica muerte de Daiana Gómez, la niña de 9 años hallada sin vida en una vivienda del barrio Palermo. La pequeña fue asesinada por sofocación, según confirmó la autopsia realizada por una junta médica forense. Su propia madre, María de los Ángeles Russo, de 28 años, es la única imputada en la causa y actualmente se encuentra internada en el centro de salud mental El Polear, debido a su delicado estado psiquiátrico.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió el último jueves en una casa de calle Irigoyen al 500, donde se realizó el procedimiento encabezado por el fiscal Mariano Gómez. Daiana fue sepultada este viernes por la tarde, en medio del profundo dolor de sus familiares, amigos y docentes. La niña cursaba sus estudios en el colegio Santiago Apóstol, donde era portadora de la Bandera por su excelente desempeño académico. Además, bailaba en una academia, asistía a clases de inglés y se preparaba para recibir su Primera Comunión en noviembre.

Fuentes allegadas a la familia contaron que Russo padecía problemas psiquiátricos desde los 10 años. Los especialistas que la atendían habían recomendado su internación permanente debido a un diagnóstico severo y a su conducta errática. Sufría episodios de manía persecutoria, aseguraba que “alguien quería matarla” y, en varias ocasiones, sus padres la encontraban deambulando por las noches.

Según trascendió, en un momento de crisis, la mujer confesó ante sus padres: “La maté poniéndole un peluche en la cara”. Esa declaración coincide con el resultado preliminar de la autopsia, que estableció que Daiana murió por asfixia por sofocación. Los investigadores analizan ahora los antecedentes médicos y psiquiátricos de la acusada para determinar su grado de imputabilidad penal en un caso que generó profunda consternación en toda la provincia.