Escándalo en la reunión de San Lorenzo en AFA: García Lago, a las piñas con Moretti

El ex-Secretario del Ciclón le tiró una trompada al presidente de la institución en medio de una acalorada discusión en Ezeiza.

Hoy 22:15

La crisis institucional de San Lorenzo sumó un nuevo capítulo escandaloso. Este viernes por la mañana, en el Predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, reunió a los principales actores políticos del club de Boedo para intentar encauzar la situación, pero el encuentro terminó con una pelea entre dirigentes y amenazas de desafiliación.

Entre los presentes estuvieron Marcelo Moretti (actual presidente), Matías Lammens, Horacio Arreceygor, Néstor Ortigoza, Sergio Costantino, Alejandro Tamer, Javier Allevi, Emiliano Rodríguez y Manuel Agote, entre otros. Sin embargo, el clima se tensó cuando Pablo García Lago, exsecretario y vocal, intentó agredir físicamente a Moretti, arrojándole un golpe de puño. La rápida intervención de los demás dirigentes evitó que la situación pasara a mayores.

Según trascendió, el episodio ocurrió luego de que Tapia dejara el lugar por un compromiso personal, momento en el que los presentes decidieron continuar con una suerte de reunión de Comisión Directiva. Fue entonces cuando García Lago atacó a Moretti en medio de los cruces verbales.

No es la primera vez que ambos protagonizan un enfrentamiento. Semanas atrás, García Lago había increpado públicamente a Moretti, tildándolo de “psicópata” y exigiéndole que “se vaya por el bien de la institución y de su familia”. En aquel entonces, ya había intentado ingresar al Nuevo Gasómetro para mantener “una charla personal” con el mandatario.

Durante el cónclave de este viernes, el representante de Sebastián Pareja, Manuel Agote, también se cruzó con Tapia al cuestionar la presencia de Moretti y Lammens en la mesa de diálogo. El Chiqui respondió que él definía quiénes participarían, lo que motivó la salida abrupta de Agote, quien gritó “traidor” al exministro de Turismo y Deportes antes de abandonar la sala.

Tapia, visiblemente molesto, fue tajante: advirtió que si Agote intenta intervenir el club a través de la IGJ, no le temblará el pulso para desafiliar a San Lorenzo de la AFA.

Además, el titular de la Casa Madre expresó su desencanto con la breve gestión de Julio Lopardo y reveló que la AFA había adelantado dinero al club para el pago de salarios, pero la transferencia quedó bloqueada al haberse enviado a una cuenta embargada.

Antes de finalizar, Tapia exigió a los dirigentes resolver la crisis institucional antes del martes próximo, advirtiendo que San Lorenzo enfrenta un pedido de quiebra y que la situación del club es crítica.

El escándalo en Ezeiza no solo expuso la profunda fractura dirigencial del Ciclón, sino que confirmó que la interna azulgrana está lejos de encontrar un rumbo en medio de uno de los momentos más delicados de su historia reciente.