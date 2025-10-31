Maravilla Martínez rompió el silencio tras la eliminación de Racing: “Estamos con la cabeza en alto"

El delantero se expresó en sus redes sociales luego de quedar afuera en semifinales de la Copa Libertadores.

Hoy 22:26

Tras la eliminación de Racing en las semifinales de la Copa Libertadores ante Flamengo, Adrián “Maravilla” Martínez compartió un emotivo mensaje en redes sociales donde expresó su mezcla de frustración y orgullo por el camino recorrido junto a la Academia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

“Un poco atribulado de estar tan cerca y que se nos escape así, pero con la cabeza en alto que nos vaciamos por completo por cumplir el objetivo”, escribió el delantero, quien fue una de las grandes figuras del equipo dirigido por Gustavo Costas. En la misma línea que su entrenador, Martínez reconoció el dolor de la derrota y la sensación de deuda con los hinchas: “Quedamos en deuda con la ilusión de todas las familias y las personas que nos apoyaron”.

El atacante también aprovechó para agradecer el apoyo del público académico: “Gracias por el aguante antes del partido, durante el partido y después. Muchas gracias, nos sentimos muy acompañados. Seguiremos trabajando para vivir más momentos así. Pasan las horas y cuesta aceptar”.

Martínez llegó a Racing a comienzos de 2024 y rápidamente se transformó en una pieza clave gracias a su efectividad dentro del área. Su gran racha goleadora llevó incluso a que los hinchas desplegaran una bandera en el Cilindro de Avellaneda celebrando sus 50 tantos con la camiseta albiceleste.

Sin embargo, el presente muestra otra cara: el delantero no volvió a marcar desde el duelo ante Vélez, en la ida de los cuartos de final de la Libertadores. Esa sequía de nueve partidos sin goles coincidió con el tramo más exigente del certamen, donde la Academia quedó a un paso de la final.

A pesar de ello, “Maravilla” mantiene su lugar entre los mejores del continente: con siete goles, comparte la cima de la tabla de artilleros de la Copa con José Manuel López, quien podría superarlo en caso de convertir en la final entre Palmeiras y Flamengo.

El mensaje del delantero resume el sentir de un plantel que, pese al golpe, se ganó el reconocimiento de su gente y promete volver a intentarlo en la próxima temporada.