Quimsa sigue de racha: venció a Bochas y sumó su tercer triunfo consecutivo

La Fusión volvió a festejar en la Liga Femenina al imponerse por 69-49 en el estadio Ciudad.

Hoy 23:52

Las Fusionadas extendieron su gran momento en la Liga Femenina de Básquet al imponerse como locales por 69 a 49 ante Bochas Sport Club de Colonia Caroya, en el Estadio Ciudad. Con este resultado, Quimsa alcanzó su tercer triunfo en fila, confirmando su recuperación en el certamen.

La figura del encuentro fue Lorena Campos, autora de 18 puntos, acompañada por la juvenil Josefina Peralta, quien aportó 16 unidades. Además, Sabrina Molina completó una sólida actuación con 8 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 3 recuperos. En la visita, Débora Coli fue la más destacada con 14 tantos.

En el inicio, la Fusión impuso su ritmo gracias a Campos —con nueve puntos— y a las intervenciones de Leguizamón, llevándose el primer cuarto por 14-2 frente a un Bochas errático (1/15 en tiros de campo). Luego, Rincón intentó despertar a las cordobesas con cinco puntos consecutivos, pero fue descalificada por dos antideportivas. Con aportes de Molina y Paoli, las santiagueñas mantuvieron la ventaja y cerraron el primer tiempo 32-21.

En la segunda mitad, los triples de Leguizamón y Boggetti sostuvieron la diferencia. Bochas respondió con Coli, aunque tres bombazos de Peralta llevaron el marcador a 49-37 para las locales. Un parcial desde el banco, con Paoli y Peralta encendidas, amplió la brecha a 17 puntos. En el cierre, Varzi sumó seis unidades para la visita, pero nuevamente Campos apareció para sentenciar la victoria 69-49.

Con este resultado, Quimsa suma ahora cuatro triunfos y cinco derrotas. Su próximo desafío será como visitante ante Instituto e Hindú, mientras que Bochas (1-8) buscará recuperarse el lunes cuando reciba a Fusión Riojana.