River elige nuevo presidente en medio de su crisis deportiva: quiénes son los candidatos

Los socios del Millonario votarán en una nueva jornada electoral. Jorge Brito dejará su cargo y el candidato del oficialismo será Di Carlo.

Hoy 08:00

El Club Atlético River Plate vive este sábado una jornada clave en su historia institucional. Los socios del Millonario concurrirán al Estadio Monumental para elegir al nuevo presidente que sucederá a Jorge Brito, quien deja su cargo tras cuatro años de gestión. La votación se desarrollará de 10 a 20 horas, con la implementación del voto electrónico por primera vez en la historia del club.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En medio de una crisis deportiva que marcó el cierre del año, los riverplatenses definirán al próximo mandatario que conducirá al club por los próximos cuatro años. En total, son cinco los candidatos que fueron oficializados ante la Junta Electoral: Stefano Di Carlo (Filosofía River), Pablo Lunati (Frente Lunati 2025), Daniel Kiper (River Campeón Deportivo y Social), Luis Belli (River Primero) y Carlos Trillo (River Somos Todos).

El oficialismo estará representado por Stefano Di Carlo, actual vicepresidente segundo de la institución, mientras que las demás listas buscarán capitalizar el descontento de parte del socio con el presente futbolístico. Entre los postulantes, destacan nombres históricos vinculados al club, como Clara D’Onofrio, Antonio Caselli y Pedro Tibaudin, quienes acompañan las distintas fórmulas.

Las elecciones, que originalmente estaban previstas para diciembre —como ocurrió en 2021—, se adelantaron un mes, y el traspaso de mando al nuevo presidente se realizará el lunes siguiente, 3 de noviembre, a las 18 horas.

A partir de esta elección, el reglamento del club introduce un cambio significativo: podrán votar todos los socios activos mayores de 16 años con al menos tres años de antigüedad al 31 de agosto de 2025.

Así, River Plate no solo define hoy a su nueva conducción política, sino también el rumbo institucional con el que buscará recuperar protagonismo deportivo y consolidar su crecimiento en todos los frentes.