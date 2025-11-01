Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: Independiente quiere confirmar su levantada recibiendo a Atlético Tucumán

Tras la goleada ante Platense ,el equipo de Gustavo Quinteros busca encadenar el segundo triunfo consecutivo ante un Decano en crisis y con DT interino.

Hoy 19:59

El Club Atlético Independiente enfrentará este sábado desde las 20.00 a Atlético Tucumán en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro será dirigido por Sebastián Martínez, con Yamil Possi en el VAR, y contará con transmisión de ESPN Premium.

► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO

TEMAS Club Atlético Independiente Club Atlético Tucumán Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer denunció a una pareja y a su hijo menor de edad por un intento de abuso sexual en Vilmer
  2. 2. Otro golpe al narcotráfico: la policía secuestró 60 kilos de cocaína y detuvo a varias personas
  3. 3. Le hizo un trabajo de mantenimiento y le robó $60 mil en su casa del barrio Mosconi
  4. 4. Conmoción: efectivo de la Policía de la provincia se habría quitado la vida
  5. 5. Una enfermera fue sorprendida robando mercadería por $180 mil en un reconocido supermercado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT