En vivo: Independiente quiere confirmar su levantada recibiendo a Atlético Tucumán

Tras la goleada ante Platense ,el equipo de Gustavo Quinteros busca encadenar el segundo triunfo consecutivo ante un Decano en crisis y con DT interino.

Hoy 19:59

El Club Atlético Independiente enfrentará este sábado desde las 20.00 a Atlético Tucumán en el Estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini, por la 14ª fecha de la Zona A del Torneo Clausura 2025. El encuentro será dirigido por Sebastián Martínez, con Yamil Possi en el VAR, y contará con transmisión de ESPN Premium.

