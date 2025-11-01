Ingresar
Talleres se llevó un triunfo clave ante Vélez en el Amalfitani y tomó aire con el descenso

Con gol de Cáceres, la T sostuvo la ventaja con corazón en Liniers y consiguió tres puntos fundamentales.

Hoy 19:21
Talleres festejo

Talleres se puso en ventaja en el Amalfitani frente a Vélez en un encuentro en el que luchan por tres puntos que son clave para ambos, aunque por motivos distintos. El Fortín ya tiene asegurado su lugar en los playoffs pero quiere seguir escalando para tener la mayor cantidad de partidos de local posible en caso de avanzar. El equipo de Guillermo Barros Schelotto sumó siete puntos de los últimos 12 en puntos y quiere escalar en la Zona B.

Talleres, por su parte, llega en el final de la tabla anual y comenzó el encuentro apenas a un punto de San Martín de San Juan, quien hoy descendería, y lo había alcanzado Aldosivi con el triunfo frente a Independiente Rivadavia. La T también necesita tres puntos, pero para evitar perder la categoría.

Nota en desarrollo...

