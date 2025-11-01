Insólito caso en Córdoba: le robaron el auto a un perito de autos robados

Parece un juego de palabras, es verdad. Pero ocurrió en la vecina provincia y sorprendió a todos.

Hoy 07:15

"Es tragicómico", se lamentó una persona vinculada indirectamente al caso. El jueves por la tarde, un hombre que trabajaba como perito de autos robados para la Policía Judicial de Córdoba sufrió un robo tan particular como irónico: le sustrajeron su vehículo a pocos metros de donde colaboraba con las autoridades, en pleno centro de la capital provincial. Desde entonces, no hay rastros del auto, y la Gobernación pidió colaboración a los vecinos para dar con su paradero.

El caso resulta singular por varios motivos. Daniel, un hombre de Alta Gracia, Córdoba, se encontraba este jueves en la capital provincial, a menos de 40 kilómetros al noreste de su ciudad. Allí fue requerido por la Policía, ya que se dedica al peritaje de autos robados y adulterados.

Por la tarde, estacionó su Chevrolet Corsa Classic gris en la esquina de Félix Aguilar y Misiones, a pocos metros de la Unidad Judicial de Accidentología Vial y aún más cerca de la sede del Grupo Especial de Operaciones Territoriales (GEOT) de la policía provincial.

Horas más tarde, tras finalizar su jornada laboral y regresar hacia su vehículo, Daniel descubrió que su auto ya no estaba allí. "Al perito de autos robados le robaron el auto", resumió la situación, que sorprendió por su alta carga irónica.

La combinación de hechos hace que el caso resulte todavía más llamativo: la cuadra donde ocurrió el robo estaba repleta de instituciones policiales, y además cuenta con un puesto del programa Ojos en Alerta, el sistema de monitoreo urbano que la Gobernación implementó para prevenir delitos en tiempo real.

La esposa de Daniel, Fabiana, relató los hechos a ElDoce: "Es tragicómico", dijo de entrada.

Luego agregó: "Daniel dejó el auto, un Chevrolet Corsa Classic, estacionado como siempre. Desde su trabajo tuvo que viajar al interior y cuando volvió, el vehículo ya no estaba". Hasta este viernes por la noche, el auto seguía sin aparecer, a más de 24 horas del robo.

El perito realizó la denuncia policial, y las autoridades difundieron la búsqueda del vehículo: "Chevrolet Corsa Classic, dominio LVC 850, fue sustraído sin dejar rastros visibles en la zona, según los primeros testimonios recabados. Quienes puedan aportar información sobre el paradero del vehículo pueden comunicarse a los teléfonos 3547-665249 o 3547-608608".