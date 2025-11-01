Ingresar
El gol de Messi no alcanzó y el Inter Miami cayó ante Nashville que forzó el tercer juego

En el Geodis Park, por el segundo partido de los octavos de final de la MLS, el elenco del Campeón del Mundo perdió por 2 a 1 y habrá un nuevo partido para definir quién pasa a la semifinal del Este.

01/11/2025

Como en el Decision Day, Nashville SC dominó de principio a fin y esta vez capitalizó su superioridad para quedarse con un triunfo clave ante Inter Miami. El local se fue al descanso con un 2-0 contundente y, pese al golazo de Messi sobre el cierre, la ventaja fue suficiente para quedarse con la victoria por 2 a 1 en el segundo duelo.

El partido arrancó con un penal evitable de Rocco Ríos Novo sobre Sam Surridge, tras una gran asistencia de Hany Mukhtar. El delantero inglés cambió la falta por gol y puso a los suyos en ventaja. Minutos más tarde, un nuevo error defensivo de Miami en pelota parada derivó en el 2-0: Josh Bauer aprovechó un rebote y estiró la diferencia, mientras los de Mascherano reclamaban una falta previa en el área rival que el árbitro no revisó en el VAR.

En el complemento, Mascherano movió el banco para intentar cambiar la historia. Con Busquets como central y Segovia y Silvetti en cancha, las Garzas intentaron reaccionar, aunque sin claridad. Ya sobre el final, Messi sacó un zurdazo de otro planeta para poner el 2-1 y alimentar la ilusión, pero no hubo tiempo para más.

La revancha será en una semana en Miami, donde Inter intentará revertir la serie para evitar otro golpe temprano como en la temporada pasada, mientras que Nashville buscará sellar la clasificación y dar el gran batacazo de los playoffs.

TEMAS MLS Inter Miami

