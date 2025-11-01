Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 NOV 2025 | 27º
X
Somos Deporte

En vivo: el Inter Miami de Messi va por el boleto a cuartos ante Nashville

Las Garzas se quedaron con el primer juego y buscan volver a festejar para avanzar en la MLS.

Hoy 20:11

Inter Miami visitará este sábado a las 20.30 a Nashville SC en el Geodis Park, por el segundo partido de los octavos de final de la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con ventaja en la serie tras imponerse 3-1 en la ida, gracias a un doblete de Lionel Messi y un tanto de Tadeo Allende, y buscará una nueva victoria para evitar el desempate y avanzar a los cuartos de final.

HACÉ CLIC AQUÍ Y MIRÁ LE PARTIDO EN VIVO

TEMAS MLS Inter Miami

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Una mujer denunció a una pareja y a su hijo menor de edad por un intento de abuso sexual en Vilmer
  2. 2. Otro golpe al narcotráfico: la policía secuestró 60 kilos de cocaína y detuvo a varias personas
  3. 3. Le hizo un trabajo de mantenimiento y le robó $60 mil en su casa del barrio Mosconi
  4. 4. Conmoción: efectivo de la Policía de la provincia se habría quitado la vida
  5. 5. Una enfermera fue sorprendida robando mercadería por $180 mil en un reconocido supermercado
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT