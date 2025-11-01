En vivo: el Inter Miami de Messi va por el boleto a cuartos ante Nashville

Las Garzas se quedaron con el primer juego y buscan volver a festejar para avanzar en la MLS.

Hoy 20:11

Inter Miami visitará este sábado a las 20.30 a Nashville SC en el Geodis Park, por el segundo partido de los octavos de final de la MLS. El equipo dirigido por Javier Mascherano llega con ventaja en la serie tras imponerse 3-1 en la ida, gracias a un doblete de Lionel Messi y un tanto de Tadeo Allende, y buscará una nueva victoria para evitar el desempate y avanzar a los cuartos de final.

