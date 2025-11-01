Con dos partidos, continúa la acción para los equipos santiagueños en el Torneo Regional Federal Amateur

Río Dulce recibirá esta tarde a Atlético Gramilla y Talleres de Nueva Esperanza visitará a FIDA.

La tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur tendrá continuidad este sábado 1 de noviembre con dos encuentros que abrirán la jornada para los equipos santiagueños, mientras que la actividad se completará el domingo 2, con una atractiva grilla de compromisos en distintos puntos de la provincia.

En el primer turno de este sábado y por la Zona 13, Río Dulce buscará hacerse fuerte en casa cuando reciba a Atlético Gramilla desde las 17:00, en un duelo que será arbitrado por Franco Rodríguez (Liga Santiagueña de Fútbol). El elenco local intentará sumar otra victoria en casa ante un rival necesitado.

Un poco más tarde, a las 17:30, Talleres de Nueva Esperanza visitará a FIDA por la Zona 12, con el arbitraje de Guillermo Infante. El conjunto de Nueva Esperanza buscará sumar fuera de casa tras el resonante triunfo ante Unión Santiago, mientras que el local intentará hacerse fuerte en casa para quedarse con los tres puntos.

La jornada se completará el domingo con una cargada agenda de partidos en todo el territorio provincial:

Comercio vs. Argentino (TRH) – 16:30 | Árbitro: Jorge Carrizo (Quimilí)

Sp. Comercio vs. Defensores de Monte Quemado – 17:00 | Árbitro: Emilio Maguna (LSF)

Central Córdoba (Frías) vs. Atoj Pozo – 17:00 | Árbitro: Nelson Figueroa (LSF)

Los Verdes vs. Unión Santiago – 17:00 | Árbitro: Marcos Ledesma (Loreto)

Salamanca vs. Talleres de Quimilí – 17:00 | Árbitro: Francisco Maguna (LSF)

La Ensenada vs. Agua y Energía – 19:00 | Árbitro: Mariano Moreno (Frías)

Central Argentino vs. Atlético Icaño – 20:00 | Árbitro: Fernando Quiroga (Frías)