El CCB invita a los más chicos a descubrir el arte textil con un taller gratuito

La propuesta se desarrollará los días martes 4 y jueves 6 de noviembre, de 19 a 20.30, y está destinada a niños de entre 5 y 11 años. Incluye un recorrido por la muestra del artista Jesús Casimiro y la creación de una obra propia.

Hoy 08:09

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) continúa promoviendo espacios de aprendizaje y creatividad para los más pequeños, con una nueva edición del Taller de Arte Textil, que se dictará de manera gratuita los días martes 4 y jueves 6 de noviembre, de 19 a 20.30 horas.

La propuesta está dirigida a niños de entre 5 y 11 años, quienes podrán acercarse al arte desde la observación y la práctica. En una primera etapa, los participantes realizarán un recorrido por la Muestra de Arte Textil Calchaquí, del reconocido artista Jesús Casimiro, para conocer de cerca su estilo, técnicas y proceso creativo.

Luego, en una segunda instancia, los chicos tendrán la oportunidad de crear su propia obra textil, poniendo en práctica lo aprendido y explorando su imaginación a través de diferentes materiales y colores.

Las inscripciones se encuentran abiertas en el CCB, de lunes a viernes, de 9 a 13 horas, o comunicándose al 4223763, interno 249 (Área de Educación). Los organizadores recordaron que los cupos son limitados, por lo que se recomienda reservar lugar con anticipación.

