Un ciclista de 77 años sobrevivió tres días en un barranco gracias a vino

Su supervivencia se debió a una bolsa de compras con comida y botellas —incluido vino— que milagrosamente permanecieron intactas tras la caída.
Un ciclista de 77 años fue encontrado con vida tras pasar tres días atrapado en un barranco en el sur de Francia, luego de sufrir un accidente cuando regresaba a su casa desde la localidad de La Grand-Combe.
El hombre había tomado una salida equivocada en la carretera RN 106 y cayó unos 50 metros hasta el cauce del río Gardon, informan medios locales.
Sin poder salir por sus propios medios, permaneció tres días soportando el frío y la humedad, gritando cada vez que oía pasar un vehículo. Su supervivencia se debió a una bolsa de compras con comida y botellas —incluido vino— que milagrosamente permanecieron intactas tras la caída.
El martes por la tarde, unos trabajadores de la Dirección Interdepartamental de Carreteras oyeron sus gritos y dieron aviso a los servicios de emergencia. Bomberos y rescatistas, con apoyo de un helicóptero de Seguridad Civil, lograron evacuarlo y trasladarlo al hospital de Alès.
El jefe médico del operativo, Laurent Savath, calificó el rescate de "milagro": el ciclista solo presentaba heridas leves y un cuadro de hipotermia tras haber resistido tres noches solo en la montaña.