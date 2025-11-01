Ingresar
Un ciclista de 77 años sobrevivió tres días en un barranco gracias a vino

Su supervivencia se debió a una bolsa de compras con comida y botellas —incluido vino— que milagrosamente permanecieron intactas tras la caída.

Hoy 08:14

Un ciclista de 77 años fue encontrado con vida tras pasar tres días atrapado en un barranco en el sur de Francia, luego de sufrir un accidente cuando regresaba a su casa desde la localidad de La Grand-Combe.

El hombre había tomado una salida equivocada en la carretera RN 106 y cayó unos 50 metros hasta el cauce del río Gardon, informan medios locales.

Sin poder salir por sus propios medios, permaneció tres días soportando el frío y la humedad, gritando cada vez que oía pasar un vehículo. Su supervivencia se debió a una bolsa de compras con comida y botellas —incluido vino— que milagrosamente permanecieron intactas tras la caída.

El martes por la tarde, unos trabajadores de la Dirección Interdepartamental de Carreteras oyeron sus gritos y dieron aviso a los servicios de emergencia. Bomberos y rescatistas, con apoyo de un helicóptero de Seguridad Civil, lograron evacuarlo y trasladarlo al hospital de Alès. 

El jefe médico del operativo, Laurent Savath, calificó el rescate de "milagro": el ciclista solo presentaba heridas leves y un cuadro de hipotermia tras haber resistido tres noches solo en la montaña.

