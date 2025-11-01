Una enfermera fue sorprendida robando mercadería por $180 mil en un reconocido supermercado

La mujer fue detectada por las cámaras de seguridad mientras escondía productos entre sus pertenencias y dañaba cajas para evitar ser descubierta. Tras ser demorada, quedó en libertad con reglas de conducta.

Hoy 09:02

Una enfermera del barrio 8 de Abril fue descubierta robando mercadería en un conocido supermercado ubicado en la intersección de Belgrano y Suárez, luego de que los empleados del local advirtieran su accionar sospechoso a través de las cámaras de seguridad.

El episodio ocurrió cerca de las 12.30, cuando efectivos de la Comisaría Tercera recibieron un llamado que alertaba sobre una persona demorada en el comercio. Al llegar, los uniformados se entrevistaron con un policía que realizaba servicio adicional, quien explicó que los encargados del área de seguridad detectaron que una mujer ocultaba productos en su bolso con la aparente intención de no abonarlos.

Las imágenes de las cámaras mostraron que la mujer, además de guardar productos, dañaba las cajas para disimular el robo, dejando algunos artículos en el carrito que empujaba para no levantar sospechas. Tras un seguimiento controlado, los empleados esperaron que llegara al sector de cajas, donde comprobaron que no tenía intención de declarar los bienes que llevaba ocultos.

En un sector privado del supermercado, la mujer fue intervenida por el personal de seguridad, quien le pidió que mostrara el contenido de su cartera. Allí se descubrió que llevaba cubos de caldo, ropa interior femenina y masculina, y perfumes, todo valuado en aproximadamente $180.000.

La fiscal de turno, Fernanda Vittar, fue informada del hecho y dispuso que la mercadería fuera devuelta al comercio y que la implicada fuera trasladada a la dependencia policial. Finalmente, la enfermera fue notificada de reglas de conducta y continuó en libertad.