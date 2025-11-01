El Liverpool de Alexis sumó un triunfazo ante el Aston Villa del Dibu y cortó su mala racha

Los Reds se impusieron por 2 a 0 ante los Villanos en Anfield, por la fecha 10 de la Premier League.

Hoy 19:20

Un día, el Liverpool volvió a ganar. Suena raro decirlo, pero los Reds se encontraban en crisis, arrastrando cuatro derrotas consecutivas en la Premier League y, para colmo, venía de quedar eliminado de la FA Cup ante el Crystal Palace en la semana. Pero toda racha está para cortarse, y los Reds volvieron a sonreír aunque no les resultó fácil al principio.

Y es que el partido arrancó con las ideas de ambos equipos muy claras. Los Villanos apostaban a un juego directo, salteando la presión intensa de un Liverpool que, cuando tenía la pelota, volvía a demostrar ese juego repetitivo e inofensivo que lo llevó a la crisis. Por eso, el equipo del Dibu Martínez comenzó ilusionándose: ¿qué hubiese pasado si ese remate de Rogers que dio en el palo a los cinco minutos entraba? Nadie lo sabe, pero el Villa hacía méritos en el arranque del primer tiempo para llevarse el triunfo, porque el arquero Mamardashvili -que reemplazó al lesionado Alisson- descolgó también del ángulo un tremendo remate de Cash.

Pero esta vez el Liverpool se despertó. Arne Slot se dio cuenta que la cosa no era por ahí y cambió los planes. Así, su equipo empezó a desbordar por los costados con Salah y Szoboszlai para empezar a inquietar al Dibu Martínez, que ya sumaba dos tapadas contra el atacante húngaro. Además, Alexis comenzaba a manejar el medio.

De este modo, el Liverpool tomó el control y hasta se ponía 1-0 con un cabezazo de Ekitike a los 43 minutos, pero que era anulado por un offside milimétrico. Pero lo que no sabía el Aston Villa es que eso era un anuncio de lo que vendría después.

Acostumbrado a salvar tantas veces al Aston Villa y a la Selección, el Dibu Martínez seguramente no se perdonará su tremendo error en Anfield. Dos minutos después del tanto anulado, el Liverpool seguía presionando en la salida, algo que venía padeciendo el arquero, que todo el tiempo se veía obligado a reventarla. Pero esta vez no lo hizo y quiso salir por abajo, y así se la regaló a Salah, quien puso el 1-0 con el arco a disposición y para que los Reds se fueran al descanso con un gran alivio.

Ya en el segundo tiempo, la tendencia se mantuvo. El Liverpool se transformó en el dueño absoluto del partido, manejando los tiempos y a su rival. De hecho, en los primeros minutos le cedió la pelota al Aston Villa para ver que hacía, pero a diferencia de Slot, Unai Emery no cambió los planes y su equipo seguía metido atrás y, cuando tenía le pelota, no sabía que hacer con ella.

Por eso era cuestión de tiempo para que el Liverpool extendiera la ventaja, y así lo hizo. Cuando pisó el acelerador, los Reds se pusieron 2-0. Fue cuando el equipo decidió invadir el campo de la visita para juntar pases hasta que Gravenberch realizó un potente remate que se desvió en Torres y dejó sin nada para hacer al Dibu. 2-0 y a cobrar.

El resto del partido fue un monólogo, con Salah en un nivel muy alto y con Alexis manejando el medio, la victoria ya estaba servida. Será tarea del Liverpool ver si este triunfo lo ayuda a alejar los fantasmas y enderezar un arranque de temporada que lejos está de ser el ideal. La buena es que ahora quedó tercero en la Premier con 18 puntos, a siete del líder Arsenal. Habrá que ver si ahora las victorias vuelven a ser una costumbre y que la mala racha quede solamente como un feo recuerdo.